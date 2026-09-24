Cartes nationales d’identité biométrique : Vers une prolongation de la validité des titres délivrés en 2016

Les cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO délivrées en 2016 pourraient voir leur durée de validité prorogée. La mesure est actuellement au cœur d’une procédure administrative et législative, selon le Directeur de l’Automatisation des Fichiers (DAF), le Commissaire de Police Principal Ibrahima Dieng.

La perspective de l’expiration des cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO délivrées en 2016 mobilise les services compétents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Les autorités ont engagé les démarches nécessaires afin de permettre une prorogation de la validité des documents concernés.

S’exprimant, jeudi, dans l’émission Salam Sénégal de RSI, le Directeur de l’Automatisation des Fichiers, le Commissaire de Police Principal Ibrahima Dieng, a fait état de plusieurs dispositions prises pour accompagner les citoyens concernés.

« Nous avons pris des mesures de deux ordres », a indiqué le responsable, faisant référence à des mesures administratives et opérationnelles.

Une procédure législative en cours

Sur le plan administratif, des travaux ont été engagés au niveau de l’Assemblée nationale afin de permettre l’adaptation du cadre réglementaire nécessaire à la prorogation.

Selon Ibrahima Dieng, des travaux de commission ont déjà été tenus à l’Assemblée nationale en vue de modifier le décret de 2026. Cette modification doit permettre de prolonger la durée de validité des cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO délivrées en 2016.

Le processus reste cependant soumis au respect des différentes étapes institutionnelles. Le texte devra être adopté par les députés, avant d’être promulgué par le Chef de l’État. Cette étape sera suivie de la prise d’un décret consacrant officiellement la prorogation.

À ce stade, les autorités n’ont donc pas encore arrêté, dans le détail, la liste définitive des cartes concernées ni la durée exacte de la prolongation.

Le renouvellement reste possible

Parallèlement aux démarches visant à proroger la validité des anciennes cartes, des mesures opérationnelles ont été mises en place pour permettre aux citoyens d’anticiper leur renouvellement.

Le Directeur de l’Automatisation des Fichiers a ainsi rappelé que tout Sénégalais dont la carte nationale d’identité biométrique arrive à expiration peut engager la procédure de renouvellement.

Cette disposition permet aux détenteurs concernés de ne pas attendre l’entrée en vigueur de la prorogation pour entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une nouvelle carte.

Autre annonce faite par le Directeur de l’Automatisation des Fichiers selon Igfm, un communiqué doit préciser les modalités pratiques relatives au renouvellement et à l’acquisition de la nouvelle carte nationale d’identité biométrique.

Ce document devrait apporter des éclaircissements aux citoyens sur les procédures à suivre et les conditions à remplir.

Ibrahima Dieng a par ailleurs insisté sur le fait que c’est le futur décret de prorogation qui permettra de déterminer avec précision les catégories de cartes concernées ainsi que la période exacte de prolongation.