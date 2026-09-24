CDC : Fadilou Keïta-Lamine Guissé, la transition bloquée

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Fadilou Keïta n’est plus le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Un appel à candidatures a été lancé pour désigner son remplaçant et, dans la foulée, Mamadou Lamine Guissé, jusque-là secrétaire général, a été nommé patron par intérim de l’institution. Mais «soixante-douze heures après la cérémonie d’installation et de prestation de serment de [ce dernier], la passation de service avec le directeur général sortant n’a toujours pas été formellement actée», révèle L’Observateur dans son édition de ce jeudi.

D’après les informations du quotidien du Groupe futurs médias, Guissé «aurait pourtant rassemblé l’ensemble des documents nécessaires à la passation et les aurait transmis, depuis avant-hier, à qui de droit afin de permettre leur signature». «Malgré cela, poursuit le journal, le directeur général sortant, qui aurait effectué hier [mercredi] un bref passage dans les locaux de la CDC, n’aurait pas encore apposé sa signature sur les documents requis pour officialiser la passation.»

La même source renseigne que «cette situation place l’institution dans une position administrative particulièrement délicate. En l’absence d’une passation dûment formalisée, le nouveau directeur intérimaire ne serait pas en mesure de signer certains actes engageant juridiquement et financièrement la CDC, tandis que le directeur sortant ne disposerait plus de son côté d’un cadre clairement établi pour poursuivre l’exercice de ses prérogatives».

L’Observateur croit savoir que «ce blocage pourrait avoir des répercussions sur le fonctionnement courant de l’institution, notamment sur certaines opérations financières, voire, à terme, sur le traitement des salaires, si la situation devait se prolonger».

Bonne nouvelle : des sources proches du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, qui assure la tutelle de la CDC, auraient confié au journal du Groupe futurs médias que «si le processus de passation demeurait bloqué, des mesures vont être prises afin de permettre l’installation officielle de Mamadou Lamine Guissé et de lui conférer les prérogatives nécessaires à l’exercice effectif de ses fonctions».