Patrick Vieira avant Sénégal – Mozambique : « On s’attend à jouer une équipe difficile, on doit démontrer notre qualité avec beaucoup d’humilité »

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Nommé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira va diriger les Lions pour la première fois ce vendredi face au Mozambique. À la veille de cette rencontre, prévue à 13h00 à Maputo pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, le nouveau sélectionneur s’est exprimé en conférence de presse sur ce premier rendez-vous et l’état d’esprit qu’il attend de son équipe.

« Être favori, c’est un mot que les gens qui sont à l’extérieur utilisent, mais moi, personnellement, ce n’est pas quelque chose que j’apprécie et que j’aime utiliser. Je pense que chaque match a ses difficultés et que ça sera un match difficile pour nous. Ça sera le premier match de qualification, on s’attend à une équipe difficile à jouer et nous, on doit démontrer notre qualité avec beaucoup d’humilité, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration pour venir à bout de cette équipe. On a du talent, on a de la détermination et beaucoup d’humilité, et ça sera important de commencer ce match avec de l’intensité. Après, si on arrive à jouer au niveau auquel on sait qu’on peut évoluer, alors on aura de bonnes chances de faire un bon résultat. Mais on doit le démontrer sur le terrain », a déclaré Patrick Vieira.