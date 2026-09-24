«Desi Deve Maty» : Désiré Pascal M. insulte une ancienne ministre de Macky Sall et se retrouve dans de beaux…

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Agent au ministère de la Microfinance, Désiré Pascal M. est dans de beaux draps. Cet homme de 34 ans a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) à la suite d’une plainte de Victorine Anquéliche Ndèye, ancienne ministre de Macky Sall et maire de Niaguis. Libération, qui relaye cette histoire, informe que le mis en cause, par le biais de son profil, «Desi Deve Maty», a posté dans le groupe Facebook «Niaguis ma fierté» des propos «extrêmement vulgaires et dégradants» contre l’édile.

«Lors de son audition, Désiré Pascal M., qui a refusé l’exploitation de son téléphone, a soutenu avoir réagi aux ‘attaques’ de militants de Victorine Anquéliche Ndèye», rapporte le journal.