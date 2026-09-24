Moussa Niakhaté : « On a fait le constat et c’était un échec… On va se servir de tout ça pour avancer et regagner de nouveau »

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Après une Coupe du monde 2026 qui ne s’est pas déroulée comme espéré pour le Sénégal, Moussa Niakhaté estime que les Lions doivent désormais tirer les enseignements de cette expérience pour aborder les éliminatoires de la CAN 2027. À la veille du match face au Mozambique, le défenseur sénégalais s’est exprimé sur l’état d’esprit du groupe en conférence de presse.

Interrogé sur les échanges entre les joueurs après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale du Mondial et les événements qui ont suivi, Moussa Niakhaté reconnaît un échec, tout en appelant à tourner la page. « Effectivement, la Coupe du monde ne s’est pas déroulée comme on l’aurait souhaité. On est toujours champions d’Afrique, il ne faut pas le conjuguer au passé. Mais c’est vrai qu’on va se servir de tout ça dans ces éliminatoires pour être obligés d’être à la CAN, parce que le Sénégal se doit d’être qualifié. Ce qu’on s’est dit entre nous, c’est qu’on a fait le constat et c’était un échec. Mais aujourd’hui, on tourne la page. »

Le défenseur rappelle également l’importance de tirer des leçons aussi bien des succès que des échecs. « Un footballeur, quand il a gagné la CAN il y a huit mois, c’est derrière nous. C’est pareil pour la Coupe du monde. Il faut aussi se servir des victoires, des succès comme des échecs pour avancer. Je suis persuadé que cet échec à la Coupe du monde va nous servir grandement pour le futur, pour ne pas réitérer certaines erreurs qui ont été commises. On va prendre ça comme une expérience. On a toujours grandi, on a pris une claque, mais aujourd’hui, c’est le passé. »

Désormais tournés vers les éliminatoires de la CAN 2027, les Lions veulent repartir sur de nouvelles bases dès ce vendredi face au Mozambique. « Notre but, c’est comme ça l’a toujours été, c’est de rendre fier le peuple sénégalais. Ça va passer par demain, en étant très sérieux, très rigoureux, en remportant ce match bien sûr, mais en mettant les ingrédients pour remporter ce match. Parce qu’un match, ça se construit et une qualification pour la CAN, ça se construit. Donc on se sert de tous ces événements pour avancer et pour regagner de nouveau. »

wiwsport.com