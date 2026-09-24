Général Jacques Perget Ex – Contrôleur général des armées françaises (2S) : « La relation de confiance entre les pays africains set la France doit être entretenue et protégée»

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Général PERGET, nous observons depuis quelques années un retrait des forces françaises dans les anciennes colonies françaises où elles étaient présentes. Quels sont les facteurs qui, à votre avis, sont explicatifs de cette situation ?

Pour répondre à ces questions, AFRIK RESILIENCE choisit de donner la parole à un interlocuteur singulier : le Général Jacques Perget, contrôleur général des Armées (2S), ancien directeur général de la Recherche et de la Technologie et universitaire, qui connaît de l’intérieur les ressorts militaires, économiques, scientifiques et stratégiques de la puissance française.

Officier général, mais également économiste, juriste et universitaire, Jacques Perget a occupé des responsabilités de premier plan au sein de l’État français. Diplômé de Sciences Po, de l’Institut Supérieur des Affaires (MBA-HEC) et titulaire d’un doctorat en sciences économiques, il a notamment été directeur général de la Recherche et de la Technologie au ministère de la Recherche, avant d’exercer des responsabilités de contrôle et d’expertise dans le domaine de la défense, de l’industrie et des politiques publiques. Il a également enseigné l’économie industrielle et les relations internationales et stratégies des puissances à l’université.

Cette double expérience, militaire et académique, confère à son regard une légitimité particulière pour décrypter les mutations qui traversent aujourd’hui la relation entre la France et l’Afrique. Mais cette interview revêt aussi un caractère inédit : c’est depuis une plateforme médiatique africaine qu’un officier général français, ayant appartenu aux plus hauts niveaux de la hiérarchie militaire et administrative, accepte de porter un regard direct sur le recul de la présence française, les transformations de ses intérêts économiques et les conditions d’une nouvelle coopération avec le continent.

Sans nostalgie ni langue de bois, le Général Perget livre ici son analyse d’une relation franco-africaine en pleine recomposition. Une parole française, certes, mais confrontée aux réalités et aux attentes d’une Afrique qui entend désormais redéfinir elle-même les contours de ses partenariats.