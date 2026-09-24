Noyau Football Club Iyane : les transferts européens se poursuivent

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Dans le cadre de sa politique de transfert de ses joueurs, le Noyau Sportif Football Club Iyane (NSFC Iyane) vient d’enregistrer son deuxième transfert européen de l’année. Une réussite pour le NSFC Iyane, qui marque ainsi son expansion à l’international.

Il s’agit de Mohamed Ndao KEITA, qui franchit un nouveau cap en s’engageant officiellement avec le club français du FC Sochaux-Montbéliard.

La signature de son contrat s’est déroulée en présence de Julien CORDONIER, Manager général du FCSM, d’Ibrahima Iyane THIAM, président du NSFC Iyane, et de Michaël ISABEY, du FCSM.

Ce transfert intervient après le départ de Papa Falefe SY vers le club espagnol du Cultural y Deportiva Leonesa.

À noter que Papa Falefe SY, né en 2008, est joueur du N.S.F.C. IYANE depuis la saison 2021. Quant à Mohamed Ndao KEITA, né en 2007, il est également joueur du N.S.F.C. IYANE depuis 2019.