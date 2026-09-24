ONU : «La candidature de Macky Sall garde toutes ses chances de succès», selon Diomaye Faye

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Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a assuré ce jeudi que son prédécesseur Macky Sall, en course pour l’élection au poste de Secrétaire général de l’ONU, «garde toutes ses chances de succès», malgré les revers successifs enregistrés lors des votes informels du Conseil de sécurité de l’institution. Il a fait cette déclaration au cours d’une interview à nos confrères de France 24 et RFI.

«Je ne partage pas le pessimisme sur la candidature de l’ancien président Macky Sall. Tout au contraire, je pense qu’elle garde encore toutes ses chances de succès. En réalité, ceux qui sont ou celles qui sont considérés comme ayant des chances, ne le seront que lorsque les cinq membres permanents auront décidé que leur candidature passe. Or, ne sait pas encore» ce qu’ils décideront, a déclaré Diomaye Faye, soutenant que «les jeux restent ouverts».

Le profil de Macky Sall

Tout en assurant que les chances de Macky Sall «sont réelles», Diomaye a voulu «insister sur le profil du candidat», rappelant qu’il fait actuellement du lobbying et des consultations auprès de ses pairs et des Etats qui voteront.

«L’Afrique est sous-représentée (dans les instances de décisions de l’ONU). Qui de mieux aujourd’hui pour défendre une meilleure place de l’Afrique que le président Macky Sall? Qui de mieux pour défendre la réforme de l’architecture financière internationale que le président Macky Sall qui a subi les affres de la dette qui l’ont plombé par rapport aux ambitions qu’il a eu et qu’il partage avec beaucoup de pays», s’est questionné Diomaye Faye, qui a apporté son «plein soutien» à son prédécesseur.

Pour rappel, le soutien du président Bassirou Diomaye Faye à la candidature de son prédécesseur Macky Sall est qualifié de « trahison » par ses détracteurs, notamment au sein du Pastef et par les familles des victimes des violences politiques (2021 – 2024) qui ont coûté la vie à au moins 65 personnes