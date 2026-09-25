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TOURNÉE DE YANKOBA DIÉMÉ À SÉDHIOU: Mamady Kouyate appelle a l’unité pour la victoire de Kiiraay

25 septembre 2026 Actualité

En marge de la tournée politique du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, dans la région de Sédhiou, le coordinateur départemental de KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, Pr Mamady Kouyaté, a appelé les responsables, militants et sympathisants à renforcer leur unité et leur mobilisation. Face au ministre et aux différents responsables politiques réunis ce jeudi 24 septembre 2026, il a salué l’engagement et l’ouverture de Yankhoba Diémé, tout en mettant en avant la nécessité de consolider la dynamique politique observée lors des différentes étapes de la tournée. Pour Mamady Kouyaté, l’unité, la massification et la cohésion doivent constituer les principaux leviers pour permettre à KIIRAAY de poursuivre son implantation dans le département et la région de Sédhiou et de se préparer aux prochaines échéances électorales.

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