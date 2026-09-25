Alerte rouge à Kédougou : le fleuve Gambie a dépassé sa cote d’alerte de plus d’un mètre

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La situation hydrologique du fleuve Gambie et de ses affluents s’est fortement dégradée dans la région de Kédougou. Selon le bulletin journalier de la Brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou, publié ce 25 septembre 2026 à 8 heures, la station de Kédougou a enregistré une hauteur d’eau de 8,15 mètres, soit une hausse de 1,15 mètre en 24 heures. Ce niveau place le cours d’eau au-dessus de sa cote d’alerte fixée à 7 mètres. À la même période en 2025, la hauteur s’établissait à 5,54 mètres.

Cette montée des eaux a touché l’ensemble du réseau hydrographique du bassin. La station de Diaguiri a atteint 5,86 mètres, se situant désormais à seulement 14 centimètres de son seuil critique. À Mako, le niveau s’est élevé à 5,40 mètres (cote d’alerte à 6 mètres), tandis que Simenti et Gouloumbou ont affiché des hauteurs respectives de 8,56 mètres et 6,76 mètres. Sur les affluents, des crues importantes ont également été relevées, notamment à Thiokoye avec une progression de 1,90 mètre en une journée (6,63 mètres) et à Diarha Pont avec une hausse de 1,74 mètre (4,16 mètres).

Face à ces variations quotidiennes brutales et au risque d’inondations accru, les services de suivi ont recommandé une vigilance maximale. Les autorités ont invité les populations riveraines et les habitants des zones exposées à suivre attentivement l’évolution de la situation et les consignes de sécurité.