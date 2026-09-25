Drame à Guinaw-Rails Sud : l’effondrement d’une dalle fait un mort et trois blessés

Un effondrement survenu le 24 septembre vers 4h30 du matin au quartier Mbaye Diaw, à Guinaw-Rails Sud,(banlieeue dakaroise) a coûté la vie à M. Sarel (50 ans) et a fait trois blessés légers. La victime a succombé à ses blessures à 10h20 à l’hôpital général de Grand-Yoff après la chute de débris sur la concession voisine.

L’accident s’est produit lorsqu’une partie de la dalle d’un immeuble de type R+1 a cédé au-dessus d’une chambre du rez-de-chaussée où se trouvaient N. Diop (26 ans), O. Thiam (6 ans) et N.A. Fall (17 ans). Selon des informations rapportées par « Libération », ces trois personnes ont subi de légères blessures. Dans le même temps, un morceau de l’acrotère du bâtiment s’est détaché et a traversé le toit en fibrociment d’une maison mitoyenne, atteignant la chambre occupée par M. Sarel et son conjoint Y. Ba (55 ans).

Aussitôt dépêchés sur les lieux, les éléments des sapeurs-pompiers ont évacué le couple vers les urgences de l’hôpital de Pikine, avant le transfert et le décès de M. Sarel à Grand-Yoff. Sur instruction des autorités administratives et judiciaires, le personnel du commissariat de Guinaw-Rails a fait évacuer les lieux et a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’effondrement et établir les responsabilités.