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Éliminatoires CAN 2027 : Les Lions tenus en échec par le Mozambique, une première timide pour Vieira

25 septembre 2026 Actualité

Le Sénégal a été tenu en échec par le Mozambique (1-1), ce vendredi à Maputo, à l’occasion de la première journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Pour sa première sur le banc des Lions, Vieira démarre ainsi par un match nul.

Le Sénégal avait pourtant pris les devants à la 32e minute grâce à Jackson, qui a concrétisé la domination sénégalaise. Mais les Mozambicains ont réagi juste avant la pause. Catamo a remis les deux équipes à égalité à la 45e+2 minute.

Au retour des vestiaires, les Lions ont continué à contrôler une bonne partie du jeu, mais leur domination est restée stérile. En manque d’efficacité dans le dernier geste, les Sénégalais n’ont pas réussi à reprendre l’avantage.

Le Sénégal devra désormais se montrer plus tranchant offensivement lors de sa prochaine sortie dans ces éliminatoires.

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