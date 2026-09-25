France : un collectif LGBT se venge de Gana Guèye

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Après Kalidou Koulibaly (CS Sedan) et Sadio Mané (Bourges FC), Gana Guèye est le troisième international sénégalais en activité à investir dans un club en France. Mais contrairement aux initiatives de ses coéquipiers en sélection, l’arrivée du milieu de terrain des Lions dans le groupe d’actionnaires du Mans FC suscite la polémique. Le Collectif national contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations a en effet exprimé son indignation dans un communiqué publié ce jeudi et repris par L’Équipe, qualifiant de «dérive éthique majeure» l’arrivée du joueur d’Al-Diriyah (Arabie saoudite) dans le camp manceau.

«L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit, a tranché le Collectif. En acceptant dans son actionnariat une personnalité ayant publiquement rejeté les campagnes de lutte contre les discriminations, Le Mans FC fait le choix du cynisme financier au détriment de l’éthique et des valeurs républicaines», martèlent les auteurs du communiqué.

Le tort supposé de Gana Guèye ? «Son refus répété de porter le maillot floqué aux couleurs de la lutte contre l’homophobie lors de journées dédiées en Ligue 1», rappelle le Collectif. Cette posture du joueur, notamment sous le maillot du PSG, avait suscité l’indignation de défenseurs de la cause homosexuelle.