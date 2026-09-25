Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Gana Gueye et Keane 640x675 1

France : un collectif LGBT se venge de Gana Guèye

25 septembre 2026 Actualité

 

Après Kalidou Koulibaly (CS Sedan) et Sadio Mané (Bourges FC), Gana Guèye est le troisième international sénégalais en activité à investir dans un club en France. Mais contrairement aux initiatives de ses coéquipiers en sélection, l’arrivée du milieu de terrain des Lions dans le groupe d’actionnaires du Mans FC suscite la polémique. Le Collectif national contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations a en effet exprimé son indignation dans un communiqué publié ce jeudi et repris par L’Équipe, qualifiant de «dérive éthique majeure» l’arrivée du joueur d’Al-Diriyah (Arabie saoudite) dans le camp manceau.

 

«L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit, a tranché le Collectif. En acceptant dans son actionnariat une personnalité ayant publiquement rejeté les campagnes de lutte contre les discriminations, Le Mans FC fait le choix du cynisme financier au détriment de l’éthique et des valeurs républicaines», martèlent les auteurs du communiqué.

 

Le tort supposé de Gana Guèye ? «Son refus répété de porter le maillot floqué aux couleurs de la lutte contre l’homophobie lors de journées dédiées en Ligue 1», rappelle le Collectif. Cette posture du joueur, notamment sous le maillot du PSG, avait suscité l’indignation de défenseurs de la cause homosexuelle.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 09 25 a 11.51.37

Alerte rouge à Kédougou : le fleuve Gambie a dépassé sa cote d’alerte de plus d’un mètre

La situation hydrologique du fleuve Gambie et de ses affluents s’est fortement dégradée dans la …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved