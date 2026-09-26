DSC : plainte de l’ex-femme de Mansour Diop, le journaliste bientôt convoqué

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Dans son édition de ce samedi 26 septembre, Libération révèle qu’Amy Collé Sakho, animatrice de profession, a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une plainte contre Kiné Zahra Diop pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.

La plaignante reproche à Kiné Zahra Diop d’avoir déclaré, lors d’un live du TikTokeur Kaliphone, que son ex-époux, le journaliste Mansour Diop, lui aurait confié qu’Amy Collé Sakho l’avait trompé sur son apparence avant leur mariage, notamment en « montant des hanches et en utilisant des filtres, pour l’obliger à l’épouser ».

Entendue par les enquêteurs, Kiné Zahra Diop a soutenu qu’elle avait simplement répondu à des attaques personnelles de la plaignante. Libération précise que les enquêteurs envisagent désormais de convoquer Mansour Diop comme témoin dans le cadre de la procédure.