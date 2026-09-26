Diamniadio : Senelec annonce des perturbations électriques dans la zone après des actes de vandalisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) annonce des perturbations dans l’alimentation électrique de la zone de Diamniadio, notamment à Deny Malick Gueye et dans une partie de Diamniadio.

Selon un communiqué de l’entreprise, ces perturbations font suite à des « actes de vandalisme » commis sur le poste électrique situé à Keur Sœur, à Diamniadio.

La Senelec indique que ses équipes sont mobilisées pour assurer la prise en charge de l’incident.

« Les équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de cet incident afin de réalimenter les clients impactés dans les meilleurs délais », précise la société.

La Société nationale d’électricité rappelle aux populations que ces « actes de vandalisme portent gravement atteinte » à la continuité et à la qualité du service public de l’électricité.

Elle se réserve le droit de saisir les autorités compétentes pour qu’une enquête soit diligentée pour identifier les auteurs.

Enfin, la Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les « désagréments occasionnés par ces perturbations indépendantes de sa volonté ».

Pour rappel, des actes de vandalisme ont été enregistrés récemment sur des postes de distribution à Sébikotane, dans le département de Rufisque, et à Khodoba, dans la région de Thiès/Est.