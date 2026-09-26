Orientation en seconde : Kolda fait bondir les séries scientifiques à plus de 39 %

L’Académie de Kolda franchit un nouveau cap dans l’orientation des élèves vers les filières scientifiques. Le taux d’affectation dans les séries S est passé de 17 % l’année dernière à 39,21 % cette année, dans le cadre de la nouvelle politique nationale visant à porter la proportion d’élèves orientés vers les séries scientifiques à 42 %.

La Commission régionale d’orientation de l’Académie de Kolda a bouclé ses travaux, jeudi 24 septembre, avec des résultats qui traduisent un net rééquilibrage en faveur des filières scientifiques. Sur les 4 900 élèves orientés en classe de seconde, 39,21 % ont été affectés dans les séries scientifiques, contre seulement 17 % l’année précédente.

Cette progression s’inscrit dans les nouvelles orientations du ministère de l’Éducation nationale, qui ambitionne de faire passer au niveau national le taux d’orientation dans les séries scientifiques de 29 % l’année dernière à 42 % cette année.

« Nous sommes passés de 17 % à 39,21 % dans l’Académie de Kolda », a indiqué Ousmane Cissé, directeur du Centre académique de l’orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) de Kolda, au terme des travaux.

Au total, 5 057 dossiers d’orientation en seconde ont été traités cette année par le CAOSP de Kolda. Parmi eux, 157 dossiers ont été rejetés, soit 4 900 élèves effectivement orientés. Les séries techniques représentent, pour leur part, 3,6 % des orientations.

La série STIDD fait son entrée

L’autre nouveauté de cette rentrée concerne l’enseignement technique. Le dispositif accueille désormais la STIDD (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable), issue du regroupement des anciennes séries T1 et T2.

Cette nouvelle série vient s’ajouter à la STEG, correspondant à l’ancienne série G, déjà proposée au niveau du Lycée technique de Kolda. Une évolution qui devrait contribuer à diversifier l’offre de formation et à mieux répondre aux besoins en compétences techniques et scientifiques.

Au-delà des chiffres, les responsables de l’éducation insistent sur l’accompagnement des élèves. Les chefs d’établissement ont ainsi pris l’engagement de contribuer au bon fonctionnement du dispositif afin de permettre aux nouveaux orientés de s’adapter et de se sentir à l’aise dans les séries qui leur sont attribuées.

Pour l’Académie de Kolda, ce changement d’échelle dans l’orientation vers les filières scientifiques constitue donc un défi pédagogique majeur : il ne s’agit plus seulement d’augmenter le nombre d’élèves en séries scientifiques, mais également de créer les conditions de leur réussite et de leur maintien dans ces parcours.