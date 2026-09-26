Touba : les autorités religieuses annoncent des mesures contre les courses de charrettes et les pratiques dangereuses

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La maltraitance des animaux et les courses de vitesse organisées par des charretiers à Touba préoccupent les autorités religieuses. Dans une déclaration faite ce vendredi 25 septembre 2026, le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a appelé les acteurs concernés à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à ces pratiques.

À Touba, les autorités religieuses annoncent des mesures contre plusieurs pratiques jugées préoccupantes, notamment les courses de charrettes, l’utilisation de produits pour doper les équidés et le déversement des eaux issues des fosses septiques dans les rues.

« On constate dans presque tous les quartiers des courses de charrette. Cette situation cause beaucoup de difficultés aux populations et provoque parfois des accidents. Des animaux sont également maltraités. Il faut que ces pratiques cessent », a averti Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Le déversement des eaux des fosses septiques interdit

Autre pratique ciblée : le déversement des eaux provenant des fosses septiques dans les rues. Les autorités religieuses demandent également qu’elle cesse et que les personnes responsables soient sanctionnées.

« Des eaux provenant des fosses septiques sont souvent déversées dans la rue. Ces personnes doivent être sévèrement sanctionnées. Car le déversement de ces eaux présente de nombreux dangers pour la population et l’environnement », a déclaré le porte-parole du khalife.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a également établi un lien entre certaines de ces pratiques et les problèmes de sécurité constatés sur plusieurs axes de Touba.

« Des personnes sont agressées. Certains axes ne sont plus empruntés », a-t-il déploré.

La police, la gendarmerie et les autorités administratives présentes lors de la déclaration sont chargées de veiller à l’application de ces mesures sur le terrain.