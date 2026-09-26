Affaire Reug Reug : Un « saltigué » tombe, un promoteur activement recherché

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Brigade de Recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a placé en garde à vue seulement trois individus pour association de malfaiteurs et contrefaçon de billets de banque ayant cours légal. Il s’agit du lutteur O. Kane, alias « Reug Reug », d’A. B. Ndiaye, présenté comme un oncle maternel du lutteur, et de D. Faye, présenté comme un saltigué, préparateur mystique.

Selon des informations collectées par Seneweb, lors de l’opération, les enquêteurs ont découvert et saisi une importante quantité de supports noircis présentés comme des billets de banque en coupures de 100 dollars, dont la contre-valeur est estimée à huit cent trente millions (830 000 000) de francs CFA.

Le véhicule conduit par O. Kane pour transporter lesdits supports a également été saisi. Ce véhicule aurait été pris en location.

Retour sur cette mission fructueuse de la gendarmerie nationale, sous le commandement du Général Martin Faye.

Suite à une information relative à des faits présumés d’association de malfaiteurs, de tentative d’escroquerie et de détention de matière destinée à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar ont procédé à l’interpellation de ces trois suspects.

Le 18 septembre 2026, la Brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe a reçu un renseignement faisant état des agissements d’un groupe d’individus qui détiendraient des supports noircis, notamment des billets en coupures de 100 dollars, et qui seraient à la recherche d’un technicien susceptible de les laver en contrepartie de gains financiers importants.

Un dispositif a été mis en place, avec notamment le concours d’un agent infiltré se présentant comme un technicien spécialisé.

Les investigations entreprises ont permis à l’agent infiltré d’entrer en contact avec les intéressés. Ceux-ci l’ont successivement invité à se rendre à Thiaroye, puis à Pikine et enfin à Hann-Maristes.

Le 24 septembre 2026, l’agent infiltré est parvenu à faire venir le lutteur O. Kane, qui s’est présenté muni d’un carton contenant des supports présentés comme des billets de banque en coupures de 100 dollars.

Alors que les suspects s’apprêtaient à mettre en œuvre leur projet, une intervention coordonnée avec l’agent infiltré a permis leur interpellation.

Interrogé sur procès-verbal, le lutteur Reug Reug aurait tenté de nier son implication dans cette affaire. Il a tenté de faire croire aux gendarmes que les billets noirs lui avaient été confiés par A. B. Ndiaye, présenté comme son oncle maternel. Ce dernier aurait tenté de confirmer la version du lutteur.

« J’ai acheté les billets au Kilomètre 50 (sur la route de Thiès). À défaut d’avoir un emplacement pour conserver les billets, je les ai confiés à Reug Reug », aurait-il déclaré lors de son premier interrogatoire. Les gendarmes ont tenté de piéger son fournisseur, domicilié au Kilomètre 50. Mais le déplacement effectué sur place n’a pas permis d’interpeller ce suspect, injoignable depuis l’annonce du démantèlement du réseau.

Lors de son interrogatoire, D. Faye, présenté comme un célèbre saltigué, aurait déclaré avoir reçu des billets noirs depuis longtemps auprès d’un célèbre promoteur de courses hippiques (S.). Ce dernier serait injoignable et introuvable depuis l’arrestation des suspects. Il est activement recherché par les enquêteurs de la BR de Faidherbe.

Pour rappel, seules trois personnes arrêtées sont poursuivies, uniquement pour association de malfaiteurs et contrefaçon de billets de banque ayant cours légal.

Reug Reug et Cie seront déférés la semaine prochaine, sauf changement de programme.