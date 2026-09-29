UCAD : trois anciens étudiants de la Faseg obtiennent gain de cause, l’ardoise est lourde

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L’addition s’annonce salée pour l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), condamnée à verser 5 milliards de francs CFA à trois anciens étudiants de la Faseg, rapporte Libération.

Cette décision constitue un nouveau rebondissement dans ce dossier judiciaire ouvert en 2016, année de l’exclusion d’Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue, à la suite de troubles sur le campus. En décembre 2019, rembobine la même source, la Cour suprême avait ordonné leur réintégration, assortissant sa décision d’une astreinte de « 10 millions par jour de retard ».

Saisi par les trois intéressés, le tribunal des référés a statué ce lundi 28 septembre. Il a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période allant du 17 juin 2022 au 10 septembre 2026, portant ainsi à 5 milliards le montant dû par l’Ucad, chiffre le quotidien d’information. Le juge n’a toutefois pas ordonné l’exécution sur minute de sa décision.