Cachet impayé : Sakho Production dément Wally Seck et livre sa version des faits

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La polémique autour du cachet de Wally Seck à la suite de son concert à Barcelone se poursuit. Après les déclarations du chanteur, qui a affirmé que le promoteur de l’événement ne lui avait pas versé l’intégralité de son cachet avant de monter sur scène, Sakho Production a donné sa version des faits.

Le promoteur dit avoir été surpris par les propos tenus par Wally Seck sur scène. Selon lui, il n’a jamais été question de refuser de payer le reliquat dû au chanteur. Il affirme lui avoir simplement demandé d’attendre la fin du concert afin de faire les comptes et de procéder au règlement.

Sakho Production soutient toutefois que Wally Seck avait, de son côté, refusé de monter sur scène tant que le reliquat de son cachet ne lui était pas versé. Une situation qui, selon le promoteur, avait provoqué une importante tension en coulisses.

Il affirme être allé jusqu’à s’agenouiller devant le chanteur, en pleurs, pour le convaincre de monter sur scène. Malgré cette démarche, Wally Seck avait maintenu son refus, selon le promoteur.

Sakho Production explique qu’il a finalement fallu l’intervention d’un tiers pour débloquer la situation. Wally Seck avait alors accepté de monter sur scène, mais seulement à environ une heure de la fin du créneau qui avait été accordé à l’artiste pour sa prestation.

Le promoteur rejette ainsi les accusations laissant entendre qu’il avait volontairement retenu l’argent du chanteur et présente l’incident comme un désaccord sur le moment du règlement du reliquat du cachet.