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Migration irrégulière : plus de 80 Sénégalais interceptés en Gambie

29 septembre 2026 Faits divers

Les interpellations de migrants se multiplient sur les côtes gambiennes. Ce mardi 29 septembre 2026, le Département de l’immigration de la Gambie (GID) a déjoué une nouvelle tentative d’émigration irrégulière à Mandinaba.

Selon les informations communiquées par le GID, les agents du poste d’immigration de Mandinaba ont intercepté 101 candidats à l’émigration irrégulière au cours d’une opération ciblée.

Le groupe est composé de 84 Sénégalais, de 16 Gambiens et d’un Ivoirien. Parmi eux, figurent 88 hommes, 4 femmes et 9 mineurs.Au cours de l’opération, les agents ont également récupéré un moteur de bateau et interpellé un présumé passeur. Ce dernier est actuellement en détention et collabore avec les enquêteurs.

 

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