Migration irrégulière : plus de 80 Sénégalais interceptés en Gambie

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Les interpellations de migrants se multiplient sur les côtes gambiennes. Ce mardi 29 septembre 2026, le Département de l’immigration de la Gambie (GID) a déjoué une nouvelle tentative d’émigration irrégulière à Mandinaba.

Selon les informations communiquées par le GID, les agents du poste d’immigration de Mandinaba ont intercepté 101 candidats à l’émigration irrégulière au cours d’une opération ciblée.

Le groupe est composé de 84 Sénégalais, de 16 Gambiens et d’un Ivoirien. Parmi eux, figurent 88 hommes, 4 femmes et 9 mineurs.Au cours de l’opération, les agents ont également récupéré un moteur de bateau et interpellé un présumé passeur. Ce dernier est actuellement en détention et collabore avec les enquêteurs.