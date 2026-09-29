Justice : « Reug Reug » inculpé et placé sous contrôle judiciaire

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Ouf de soulagement pour les fans du lutteur Oumar Kane, alias Reug Reug. Le juge du 3e cabinet du tribunal de Dakar a procédé à l’inculpation du lutteur, de son oncle Ahmadou Bamba Ndiaye et du saltigué Diégane Faye. Selon les informations de Seneweb, le magistrat instructeur les a tous inculpés. Mais, il a libéré Reug Reug sous le régime du contrôle judiciaire. Par contre, son oncle et le marabout ont été placés sous mandat de dépôt.

Assistés par Mes Abdoulaye Tall, Souleymane Soumaré, Michel Ndong et Bachir Lô, le juge les a inculpés pour association de malfaiteurs et tentative de contrefaçon de billets de banque.

Le lutteur, champion de MMA, ainsi que ses co-inculpés avaient été conduits au parquet de Dakar par les éléments de la brigade de recherches de Faidherbe pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, détention de matières destinées à la contrefaçon et mise en circulation de faux billets ayant cours légal.

Ils ont été interpellés en possession de billets noirs de 100 dollars, dont la valeur est estimée à 830 millions de francs CFA