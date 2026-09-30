​Sénégal : les nouveaux Codes du Travail et de la Sécurité sociale entrent en vigueur

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Les nouveaux Codes du Travail et de la Sécurité sociale, adoptés par l’Assemblée nationales en séance plénières le 18 aout 2026, sont désormais en vigueur au Sénégal. Les deux textes ont été promulgués le 3 septembre 2026 et publiés au Journal officiel.

Le nouveau Code du Travail, institué par la loi n°2026-18 du 3 septembre 2026, a été publié dans le numéro spécial du Journal officiel du 17 septembre 2026. Il remplace l’ancien Code du Travail, qui datait de 1997.

Ce nouveau texte apporte plusieurs changements dans le monde du travail. Il concerne notamment les contrats de travail, les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que leur protection.

Le Code prend aussi en compte de nouvelles formes de travail, notamment le télétravail.

L’autre changement important c’est le congé de maternité qui est passé de 14 à 18 semaines pour les travailleuses concernées par le Code du Travail.

Le nouveau Code de la Sécurité sociale vient, lui aussi, apporter des changements dans le système de protection sociale au Sénégal. Il fixe de nouvelles règles concernant notamment les droits et la protection sociale des travailleurs.

Avec ces deux nouveaux textes, le Sénégal dispose ainsi d’un nouveau cadre juridique pour mieux encadrer les relations entre travailleurs et employeurs et renforcer la protection sociale.