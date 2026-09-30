ONU : Sa position fragilisée après le 4e vote, Macky Sall repart déjà à l’assaut à New York

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de sécurité de l’ONU a procédé ce jour-là à son quatrième vote indicatif pour tester le niveau de soutien aux candidats au poste de prochain secrétaire général des Nations unies.

Après un quatrième vote indicatif qui ne lui a pas permis de refaire son retard dans la course à la succession d’António Guterres, Macky Sall a décidé de repartir à l’assaut. L’ancien président sénégalais a été reçu à New York par Cheikh Mohammed Al-Issa,, secrétaire général de l’Organisation des savants musulmans. Un signe que le candidat n’entend pas baisser les bras.

Le verdict est tombé mardi 29 septembre. Le Conseil de sécurité de l’ONU a procédé ce jour-là à son quatrième vote indicatif pour tester le niveau de soutien aux candidats au poste de prochain secrétaire général des Nations unies. Pour Macky Sall, ce nouveau test n’a pas apporté l’embellie espérée. Sa candidature conserve cinq soutiens, alors que neuf membres du Conseil de sécurité expriment une appréciation défavorable. Le candidat porté par le Sénégal reste ainsi figé au même niveau que lors du tour précédent, sans parvenir à renverser la tendance.

Des rivaux qui prennent le large

La trajectoire est d’autant plus préoccupante pour son camp qu’elle marque un recul par rapport au début de la compétition. Lors du troisième tour, le 18 septembre, il avait recueilli 5 avis favorables, 9 défavorables et 1 abstention, contre 6 voix favorables lors des deux premiers tours. Au mois d’août pourtant, l’ancien chef de l’État semblait prendre de l’élan : à l’issue du deuxième vote indicatif, sa candidature était passée de la cinquième à la quatrième place.

Pendant que Macky Sall piétine, la concurrence avance. La Costaricienne Rebeca Grynspan s’impose une nouvelle fois lors de ce quatrième vote indicatif, devant la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett. L’Argentin Rafael Grossi figure également parmi les candidats qui concentrent désormais la dynamique de la course. Dans le même temps, l’Ougandais Olara Otunnu, autre candidat africain, obtient, comme Macky Sall, 5 voix favorables.