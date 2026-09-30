Consommer local : L’UEMOA lance sa 7e édition face aux chocs du commerce mondial

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A l’occasion de la 7e édition du « Mois d’octobre, mois du consommer local » prévue à partir du 1er octobre 2026, le Commissaire chargé du Département du Marché Régional et de la Coopération de l’UEMOA, Pr Filiga Michel Sawadogo, était l’invité de l’émission « L’INVITE DE L’INTEGRATION ».

L’entretien porte sur le thème retenu cette année : « Consommer local, facteur d’intégration régionale et de souveraineté économique de l’UEMOA face aux mutations du commerce mondial ».

Interrogé sur le choix du thème, le Commissaire explique que « le commerce mondial change, et vite » et cite notamment « depuis février 2026, le conflit au Moyen-Orient a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz par où transite près d’un cinquième du pétrole du monde », avec pour conséquence « des intrants plus chers » et « des prix plus élevés ».

Pour lui, la souveraineté économique « ne veut pas dire un repli sur soi » mais « la capacité de l’Union à garder ses marges de décision, à amortir les chocs, à produire et à valoriser davantage ses matières premières ».

Il rappelle que « entre 2022 et 2024, les échanges entre les huit États de l’UEMOA n’ont représenté en moyenne que 13,1 % de notre commerce de marchandises », une faiblesse que le consommer local doit aider à corriger. Au niveau régional, trois temps forts sont annoncés à Ouagadougou, au siège de la Commission : le lancement officiel le 1er octobre sous la présidence d’Abdoulaye Diop, la conférence publique du 2 octobre sur les chaînes de valeur et la stratégie régionale, et l’exposition-vente du 1er au 4 octobre.

Le Pr SAWADOGO précise qu’une étude d’évaluation des cinq premières éditions (2020-2024), lancée en juin 2026, est en cours et jugée « pertinente » par les parties prenantes, malgré des critiques sur la sélection des exposants et le suivi.

Face à la ZLECAf, qui « ouvre à nos entreprises un marché de plus d’un milliard trois cents millions de personnes mais aussi à une concurrence accrue », il affirme que « le Consommer local prépare nos entreprises à réussir leur entrée dans la ZLECAf : on leur fait conquérir le marché national, celui de l’UEMOA, puis le marché continental ».

A ceux qui reprochent au produit local d’être « moins bien fini, plus cher, ou introuvable », il répond que « ce reproche est parfois fondé » et rappelle qu’« un produit originaire d’un Etat membre doit pouvoir arriver sans droit de douane ou d’autres paiements et sans tracasseries dans les sept autres Etats membres ». « Chaque produit de l’Union acheté fait vivre un producteur et un ou plusieurs employés. Consommons