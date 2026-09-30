Dahra Djoloff : Une femme de 40 ans donne naissance à des triplés

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Une femme mariée de 40 ans, domiciliée au village de Pass Véréane distant de 2 km de la ville de Dahra, a donné naissance à des triplés hier au centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra. Il s’agit de deux filles et d’un garçon.

Selon une source proche du centre de santé, les nourrissons se portent bien, mais leur maman nécessite un bon suivi médical et une bonne hygiène de vie pour que les bébés puissent avoir un allaitement adéquat.

La jeune femme est déjà mère de quatre enfants et son mari est un maçon incapable de payer les frais médicaux qui s’élèvent à 125 000 F CFA. Elle espère un soutien de bonnes volontés.