APR : le CSEQ veut imposer une nouvelle culture du suivi et de l’évaluation

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L’Alliance pour la République (APR) veut renforcer son organisation interne. Le Comité de suivi, d’évaluation et de qualité (CSEQ) a tenu, un atelier national consacré à « l’examen et à la validation de nouveaux outils destinés à mesurer le fonctionnement des structures du parti. »

Après son passage dans l’opposition à l’issue de la séquence électorale de 2024, l’APR entend tirer les leçons de son expérience au pouvoir et revoir ses mécanismes de fonctionnement. Le CSEQ se présente ainsi comme l’un des instruments de cette réorganisation.

Les travaux ont débuté par une session du comité scientifique, avec la participation d’experts chargés d’examiner les différents outils proposés et de les adapter aux réalités du parti.

Selon Cheikh Ahmed Tidjani Ly, coordinateur national du suivi, de l’évaluation et de la qualité, l’objectif est de permettre à l’APR de disposer de données régulières sur l’activité de ses structures et sur l’application des décisions prises par ses instances.

Le dispositif doit notamment porter sur le fonctionnement des structures, la participation des militants, particulièrement les femmes et les jeunes, ainsi que sur le niveau d’exécution des décisions. « Une organisation qui ne se mesure pas ne se connaît pas. Une organisation qui ne se connaît pas ne gagne pas », souligne le document de référence du CSEQ.

Un outil d’aide à la décision

Les responsables du comité tiennent toutefois à préciser que le CSEQ n’est pas conçu comme un organe disciplinaire. Sa mission consiste plutôt à produire des informations permettant à la direction de mieux apprécier le fonctionnement des différentes structures, d’identifier les difficultés et de formuler des recommandations.

Le dispositif repose sur une logique résumée par les responsables du CSEQ en quatre verbes : « mesurer, analyser, alerter, recommander ».

Cette approche doit également favoriser une meilleure circulation de l’information entre les structures de base et la direction nationale.

L’APR vise la certification ISO 9001

Autre chantier annoncé : l’engagement d’un processus devant conduire à une certification ISO 9001.Pour Cheikh Ahmed Tidjani Ly, cette démarche ne doit pas être réduite à l’obtention d’un certificat. Elle doit d’abord permettre de revoir les procédures administratives et l’organisation des différentes structures du parti.

« La pertinence véritable de cette certification ISO 9001 pour un parti politique, c’est d’abord, en amont, de réorganiser tous les systèmes administratifs, mais également toutes les structures du parti », a-t-il expliqué.

L’initiative vise ainsi à introduire davantage de planification, de mesure et d’évaluation dans le fonctionnement de l’APR, avec l’ambition affichée de se rapprocher des standards internationaux en matière d’organisation et de management de la qualité. Le coordinateur national du CSEQ a également annoncé la publication prochaine d’un ouvrage consacré aux réalisations de l’ancien président Macky Sall.

Le livre devrait revenir sur les principales réalisations de l’ancien chef de l’État et chercher à en mesurer les effets sur les populations.

Pour les responsables du CSEQ, cette démarche répond à la même exigence : documenter et évaluer les résultats afin de disposer d’éléments permettant d’apprécier l’action menée.

Cheikh Ahmed Tidjani Ly affirme par ailleurs que la création et la coordination du CSEQ bénéficient de l’appui de Macky Sall, qui aurait validé la démarche au niveau national et dans la diaspora.