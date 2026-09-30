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Législatives 2024: Vers une alliance entre le Ps et Aïssata Tall Sall
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Tension à l’Assemblée nationale : Le groupe Takku Wallu Sénégal dénonce une agression contre Abdou Mbow et annonce une plainte

30 septembre 2026 Actualité

 

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 30 septembre 2026, le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal (opposition) dénonce un incident survenu dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

 

Selon le document signé par la présidente du groupe, Maitre Aïssata Tall Sall, le député Abdou Mbow, accompagné de son collègue Thierno Alassane Sall, a été violemment pris à partie et insulté par le député Ousmane Fall du groupe Pastef.

 

Qualifiant cet acte de « violence verbale » et de violation flagrante du règlement intérieur de l’institution, Takku Wallu condamne fermement ce comportement. En réaction, le député Abdou Mbow, soutenu par l’ensemble de son groupe, a annoncé son intention de mandater ses avocats dès le lendemain pour porter plainte contre Ousmane Fall.

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