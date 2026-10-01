Affaires Pape Abdoulaye Touré: le parquet de Dakar fait appel

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Selon les révélations de L’Observateur, dans son édition de ce jeudi 01 octobre, dans les affaires distinctes Pape Abdoulaye Touré et Reug Reug, le parquet de Dakar a fait appel contre les ordonnances prise par les juges d’instruction.

D’abord, le dossier Pape Abdoulaye Touré, connu comme des faits présumés de séquestration et de tortures, connait un nouveau rebondissement. Le parquet de Dakar a interjeté appel contre les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire rendues au profit de trois des quatre inculpés pour crimes contre l’humanité et tortures, dans le cadre des violences politiques enregistrées entre 2021 et 2024, sous la gouvernance de l’ex-président Macky Sall.

Le procureur conteste ainsi les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire rendues par les juges d’instruction des 1er et 2e cabinets. Mes Takha Cissé, Alioune Badara Fall, El Hadji Diouf, avocats de la défense et leurs autres confrères, devront désormais faire face au Parquet général devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, appelée à statuer sur la confirmation ou l’infirmation desdites ordonnances.