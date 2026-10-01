CJS : ​Installée 48h plus tôt par Diomaye Faye, la conseillère Bineta Wahabine Diop meurt dans un accident

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Le département de Podor est en deuil. Enfant de Walaldé et porte-voix passionnée de la jeunesse locale, Bineta Wahabine Diop, qui venait de concrétiser son engagement citoyen, n’est plus. Elle a perdu la vie dans un tragique accident survenu ce jeudi 1ᵉʳ octobre.

​Le 29 septembre dernier, au Grand Théâtre de Dakar, elle faisait partie des jeunes leaders officiellement installés au sein des Conseils communaux de la jeunesse (CJS), lors d’une cérémonie solennelle présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Rencontrer le président de la République et arborer l’écharpe aux couleurs nationales représentaient, pour cette nouvelle conseillère communale et ses pairs, le couronnement d’un combat au service de leur communauté.

​Très investie à Walaldé, « Wallo Diop », comme on la surnommait affectueusement, incarnait cette jeunesse debout, consciente et résolument tournée vers le développement local. Son installation n’était pas un simple titre, mais le début d’une mission qu’elle s’apprêtait à remplir avec rigueur et dévouement.

​Le destin en a malheureusement décidé autrement. Sur le chemin du retour de cette cérémonie qui célébrait son engagement, un accident de la circulation survenu sur l’axe menant à Walaldé a brutalement fauché sa vie. L’annonce faite par le maire de la commune a plongé l’ensemble du département de Podor dans une vive émotion. Une étoile de la jeunesse s’éteint ainsi, à peine révélée.