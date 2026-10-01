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Audit de la cour des comptes au Sénégal: Une dette cachée de 18 558 milliards
Condamnations Pécuniaires: Plus de 3 milliards FCFA d’amendes non recouvrées entre 2022 et 2024

Gestion de la dette : le Sénégal rencontre ses créanciers extérieurs le 06 octobre prochain

1 octobre 2026 Actualité

Dans le cadre de la gestion de sa dette, le Sénégal rencontrera le 06 octobre 2026 ses créanciers extérieurs, selon un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) publié dans la soirée du mercredi.

«La République du Sénégal a le plaisir d‘inviter tous ses créanciers extérieurs ç une réunion d’information qui se tiendra le mardi 06 octobre 2026, à 12h (GMT), sous les bons offices du Fonds monétaire international (FMI)», a écrit le ministère. Cette rencontre se teindra en mode virtuel et comprendra des présentations des services du FMI et des autorités sénégalaises, suives d’une séance de questions-réponses avec les créanciers.

Cet échange aura lieu alors que Sénégal et le Fonds monétaire international ont conclu le 1er septembre 2026 un accord au niveau des services pour un nouveau programme de Facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant de 2,2 milliards de dollars (environ 1 245 milliards de FCFA) sur 36 mois (2026-2029), dans un contexte où la dette publique globale dépasse 130 % du PIB à la suite de la révélation de passifs non déclarés des années précédentes.

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