Woyofal, coupures d’électricité : Dr Abdourahmane Diouf apporte des éclairages

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole a fait face à la presse, ce jeudi, pour s’exprimer sur les enjeux, les réformes et les perspectives du secteur de l’énergie et des hydrocarbures. Les questions brûlantes du secteur de l’énergie ont également été au menu de la rencontre.

À propos du Woyofal

A propos des récriminations sur le Woyofal, le Dr Abdourahmane Diouf a expliqué que lui et ses hommes sont « conscients du fait qu’il y a des incompréhensions ». Mais il a assuré qu’ils vont « continuer avec Senelec à faire le travail de pédagogie pour que les gens comprennent davantage ».

Pour ce qui est des coupures d’électricité, le ministre a listé les véritables raisons : « Nous avons eu des problèmes conjoncturels et structurels qui ont été à l’origine de la crise que nous avons vécue pendant 18 jours durant ce mois de septembre », a-t-il indiqué.

Les coupures d’électricité

Sur les questions conjoncturelles, il évoque des pannes, « comme il en arrive des fois », au niveau des machines. Quant aux problèmes structurels, le ministre renseigne que « Senelec dépense beaucoup d’argent en achetant du gasoil, qui est plus cher que le gaz attendu, parce que les infrastructures planifiées ne sont pas encore disponibles » .

« Donc, la difficulté aujourd’hui, c’est qu’on a beaucoup d’infrastructures qui ne sont pas encore disponibles pour fournir le gaz », indique le Dr Abdourahmane Diouf.

Les assurances du ministre

Mais le ministre assure que lui et ses hommes sont mobilisés pour que tous ces chantiers soient accélérés. Par exemple, l’ouverture de la centrale de Gandon est prévue pour 2027. Aussi, West African Energy accuse quelques retards, mais le Dr Abdourahmane Diouf assure que tout est en train d’être fait pour que ce soit opérationnel d’ici novembre.

« Vous avez vu qu’on a mis en place les pipelines avec le réseau gazier. Donc, nous avons un ensemble de chantiers qui vont donner des résultats très structurels, qui permettront, à moyen terme, de régler définitivement le problème de l’électricité », assure le ministre.

Le message aux Sénégalais

Il a donc lancé un appel aux Sénégalais : « Ce que nous demandons aux Sénégalais, c’est de savoir que nous sommes en train de quitter un monde ancien, fait de difficultés, d’imprécisions, pour entrer dans un monde nouveau », dit-il.

Le ministre assure donc qu’il y a un ensemble de chantiers qui vont donner des résultats très structurels, qui permettront, à moyen terme, « de régler définitivement l’imprécision pour entrer dans un monde nouveau ».