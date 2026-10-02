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VAprés une bagarre en pleine circulation: Un scootériste revient asséner des coups de machette à son antagoniste 
Aprés une bagarre en pleine circulation: Un scootériste revient asséner des coups de machette à son antagoniste 

Drame de la rue Félix-Éboué : elle meurt après une bagarre, sa coépouse arrêtée

2 octobre 2026 Actualité

Ndèye Fatou Ndour, 45 ans, a perdu la vie à la suite d’une altercation avec sa coépouse, N. K., 53 ans, à la rue Félix-Éboué, un quartier spontané de Dakar, rapporte Libération.

Tout serait parti d’un banal incident autour d’ustensiles de cuisine, relève la même source. N. K. avait laissé ses ustensiles devant la porte de sa chambre. En passant, Ndèye Fatou Ndour les aurait bousculés et éparpillés. La quinquagénaire, qui a perçu ce geste comme une provocation, s’en est alors prise à sa coépouse. Celle-ci a été prise d’un malaise vers 17 heures, après la bagarre. Évacuée à l’infirmerie de la caserne Malick Sy, elle a ensuite été transférée à l’hôpital Principal, où elle est décédée vers 23 heures.

 

Interpellée, N. K. a nié avoir utilisé une arme contre sa coépouse. Elle a été placée en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête a été ouverte et le procureur de la République avisé, précise Libération.

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