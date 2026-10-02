Diamniadio: Le ministre Idrissa Samb en tournée  dans les établissements de formation professionnelle et technique 

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Pour un meilleur rendement dans son département, le mînistre Idrissa. Samb de l’emploi, de la formation professionnelle et technique a poursuivi hier jeudi 1er octobre 2026 sa tournée de terrain à Diamniadio .A l’occasion , accompagné d’une très forte délégation, Idrissa Samb a visité plusieurs établissements stratégiques de formation professionnelle et technique issus.de la localité ( Diamniadio) .A l’en croire, cette immersion l’a conduit successivement au Centre sectoriel de Formation Professionnelle aux métiers du Bâtiment et des Travaux publics (CSFP-BTP), au Centre sectoriel de Formation professionnelle à la Mécanique et aux Engins motorisés (CSFP-MEM), ainsi qu’au Centre de Référence aux Métiers de l’Aviculture (CRMA).

D’après Idrissa Samb ,dans la même dynamique, lui et sa délégation ont procédé à la réception technique du Centre de Référence aux Métiers du Numérique (CRMN). Poursuivant, le ministre.Idrissa Samb << Cette étape importante m’a permis de m’enquérir de l’état d’avancement des travaux et des perspectives de mise en service prochaine de cet établissement stratégique. J’ai effectué cette visite en présence de Mme Laure Huberty, Ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, partenaire majeur de ce projet, que je remercie chaleureusement pour son engagement constant aux côtés du Sénégal en faveur du développement de la formation professionnelle et technique .>> a t- il soutenu.

Pour Idrissa Samb, à travers cette visite, il a réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs du secteur et de renforcer la qualité, la pertinence et l’attractivité de notre offre de formation. Et ce dernier d’ajouter que << cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l’État, sous l’impulsion de Son Excellence le Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Faye et du Gouvernement, qui font du développement du capital humain, de l’employabilité des jeunes et de l’adéquation entre la formation et les besoins de l’économie des priorités essentielles pour la transformation durable du Sénégal .>> fulmine.t-.il.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)