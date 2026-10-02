Chantiers de l’Université de Bambey : le SAES exige le respect des délais et met la pression sur les autorités

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La Coordination du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur de l’Université Alioune Diop de Bambey (SAES-UAD) hausse le ton. Tout en saluant l’inauguration du pavillon de 1 000 lits sur le campus social et le lancement de nouveaux projets d’infrastructures pédagogiques et administratives, le syndicat exige des autorités le respect strict des engagements pris.

​Au cœur des revendications : le respect scrupuleux des délais d’exécution annoncés pour les différents chantiers. Le SAES-UAD demande également un suivi rigoureux de l’avancement des travaux jusqu’à leur livraison effective et leur réception.

​Pour la coordination syndicale, ces investissements interviennent dans un contexte marqué par un déficit structurel d’infrastructures. Elle rappelle qu’environ 20 000 nouveaux bacheliers ont été orientés à l’Université Alioune Diop au cours des cinq dernières années, sans que les mesures d’accompagnement nécessaires ne suivent le rythme de la massification des effectifs.

​Selon le syndicat, cette situation a engendré un déficit estimé à 50 % en places assises, avec de lourdes répercussions sur les conditions d’enseignement, d’apprentissage et de travail.

​Si le SAES-UAD considère les nouveaux investissements comme une avancée, il entend rester particulièrement vigilant quant à leur réalisation effective. La coordination annonce qu’elle suivra de très près l’évolution des chantiers et leur conformité aux engagements pris par les autorités.

​Le syndicat prévient surtout qu’en cas de retard ou de non-respect des promesses, il n’hésitera pas à faire usage de toutes ses prérogatives syndicales. Une mise en garde ferme qui traduit la volonté du SAES-UAD de maintenir la pression jusqu’à la réception définitive des infrastructures.