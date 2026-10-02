Le SYNPICS lance ses “Grandes rencontres”, un espace de réflexion dédié à l’écosystème médiatique

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Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a lancé, vendredi, ses “Grandes conférences”, une initiative dont l’édition inaugurale va se dérouler le 15 octobre prochain, au théâtre national Daniel Sorano, à Dakar.

Les premières éditions des “Grandes conférences du SYNPICS”, portant sur le thème “Médias et cohésion sociale”, vont se tenir chaque trimestre autour d’une problématique centrale de l’écosystème des communications.

“Les Grandes conférences du SYNPICS constituent une innovation majeure et une rupture historique que notre organisation souhaite inscrire durablement dans son agenda institutionnel”, a indiqué son secrétaire général Moustapha Cissé, au cours d’une conférence de presse.

Selon lui, l’objectif stratégique visé par cette initiative est de créer un espace de réflexion de haut niveau, de dialogue républicain et de confrontation des idées autour des grandes questions qui traversent notre société et qui touchent directement l’écosystème des communications.

“Dans un contexte national et international marqué par les tensions politiques, les mutations technologiques et la circulation massive de la désinformation, les médias ont une responsabilité particulière dans la préservation de la paix publique et de la stabilité de nos institutions”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du Synpics a également abordé la question de la précarité des travailleurs des médias qui, selon lui, reste “une réalité quotidienne”.

“Dans le secteur privé, plusieurs organes continuent de faire face à de sérieuses difficultés financières. Certains peinent à assurer régulièrement les salaires, les cotisations sociales et les autres droits des travailleurs” a-t-il déploré.

Il estime que cette situation ne peut plus être considérée comme une difficulté conjoncturelle, appelant à des “réponses structurelles immédiates”.