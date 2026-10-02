​Médias : le SYNPICS alerte sur la précarité des travailleurs et appelle à des réponses structurelles

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Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a lancé, ce vendredi, ses « Grandes conférences », une initiative dont l’édition inaugurale va se dérouler le 15 octobre prochain, au théâtre national Daniel Sorano, à Dakar.

Au cours d’une conférence de presse, son secrétaire général Moustapha Cissé a notamment alerté sur la précarité des travailleurs des médias, qui reste selon lui « une réalité quotidienne ».

« Dans le secteur privé, plusieurs organes continuent de faire face à de sérieuses difficultés financières. Certains peinent à assurer régulièrement les salaires, les cotisations sociales et les autres droits des travailleurs », a-t-il déploré.

Il a estimé que cette situation ne peut plus être considérée comme une difficulté conjoncturelle, appelant à des « réponses structurelles immédiates ».

Dans ce contexte, le SYNPICS entend faire de ses « Grandes conférences » un espace de réflexion sur les principales problématiques de l’écosystème des communications, d’après l’APS. Les premières éditions, portant sur le thème « Médias et cohésion sociale », vont se tenir chaque trimestre autour d’une problématique centrale.

« Les Grandes conférences du SYNPICS constituent une innovation majeure et une rupture historique que notre organisation souhaite inscrire durablement dans son agenda institutionnel », a indiqué Moustapha Cissé.

Selon lui, l’objectif stratégique visé par cette initiative est de créer un espace de réflexion de haut niveau, de dialogue républicain et de confrontation des idées autour des grandes questions qui traversent notre société et qui touchent directement l’écosystème des communications.

« Dans un contexte national et international marqué par les tensions politiques, les mutations technologiques et la circulation massive de la désinformation, les médias ont une responsabilité particulière dans la préservation de la paix publique et de la stabilité de nos institutions », a-t-il déclaré.