​Transparence institutionnelle : Le Conseil constitutionnel répond au FDR

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Dans une correspondance en date du 30 septembre 2026, le Conseil constitutionnel du Sénégal, a répondu au coordinateur du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), Modou Diagne Fada.

Cette communication fait suite à une requête de l’opposition concernant « la publicité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur demande d’avis du Président de la République ».

L’institution judiciaire a tenu à rassurer ses interlocuteurs en affirmant que « toutes les dispositions utiles sont prises pour procéder à la publicité de ses décisions, notamment par l’affichage et la mise en ligne sur le site web de l’Institution ».

Le président du Conseil constitutionnel a également souligné que l’organe demeure « particulièrement attentif à la régularité, à la diligence et à l’accessibilité de l’information qu’il met à la disposition des citoyens ».

La lettre officielle met en lumière l’ouverture récente d’« un compte officiel destiné, notamment, à relayer ses décisions sur le réseau X ».