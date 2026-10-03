Vols et sabotage de postes SENELEC : sept (7) individus interpellés par la DIC

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La Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé sept individus poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol avec effraction commis la nuit en réunion avec moyen roulant, destruction de biens publics (installations électriques), recel et complicité de ces chefs ».

Selon la Police nationale, la Société nationale d’électricité (SENELEC) a déposé plainte contre X le 21 septembre 2026 pour vol et actes de vandalisme. L’affaire trouve son origine dans les signalements des populations du département de Rufisque.

Alertés par des perturbations, les techniciens de la SENELEC s’étaient rendus sur place et avaient constaté des cambriolages répétés ainsi que des actes de sabotage dans les postes électriques de Diamniadio, Kounoune, Sangalkam et Sébikotane.

Saisie de l’enquête, la DIC a immédiatement dépêché ses enquêteurs sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. La combinaison d’investigations techniques rigoureuses et de missions de patrouille régulières dans les secteurs concernés a permis d’identifier formellement les malfaiteurs et de procéder à leur interpellation, rapporte la Police.

Lors de leurs interrogatoires respectifs, le cerveau de la bande et ses acolytes ont tous reconnu avoir activement participé au pillage des postes électriques durant les mois de mai, août et septembre 2026, motivés par un but lucratif.

La poursuite des investigations a permis d’identifier les différents receleurs. La perquisition effectuée dans les entrepôts d’une société de la place a permis de découvrir plusieurs câbles électriques qui, selon la partie plaignante, proviennent directement des installations de la SENELEC.

L’exploitation technique des données a permis de matérialiser la présence de l’ensemble des membres de cette bande dans les zones et aux dates où les séries de cambriolages ont été perpétrées.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue.