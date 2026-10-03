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LE THINK TANK DU PARTI KIIRAAY LES PATRIOTES ORGANISE SA PREMIÈRE UNIVERSITÉ D’HIVERNAGE

3 octobre 2026 Actualité

 

Inscrit dans la sociologie des partis politiques et la socialisation partisane, le think tank du parti présidentiel Kiiraay Les Patriotes a organisé sa première université d’hivernage.

Moment important dans la stratégie de structuration des partis politiques, cette initiative marque l’activation du laboratoire d’idées de la formation politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cette première université d’hivernage a pour objectif d’engager une réflexion autour du thème : « Entre rupture et reconstruction : fonder la doctrine et l’organisation ».

Selon les cadres de Kiiraay Les Patriotes, aucune organisation, aussi forte soit-elle, ne peut s’inscrire dans la durée sans vision ni doctrine. Cette université d’hivernage se veut ainsi un espace de réflexion, d’échanges et de partage autour de la vision et de la doctrine du parti dans le paysage politique sénégalais.

Les conclusions issues de cette université d’hivernage seront consignées dans un livre blanc, qui sera transmis au chef de l’État et président du parti, Bassirou Diomaye Faye.

Selon les organisateurs, cette démarche doit contribuer à mieux définir le cap de la formation politique et à renforcer sa dynamique d’ancrage à travers le Sénégal et au sein de la diaspora.

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