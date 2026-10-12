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L’Union africaine condamne l’attaque contre l’aéroport de Riyad en Arabie saoudite

12 octobre 2026 International

La Commission de l’Union africaine (UA) a fermement condamné l’attaque attribuée aux Houthis contre l’aéroport international Roi Khaled de Riyad, en Arabie saoudite, le 10 octobre 2026. Selon les autorités saoudiennes, le bilan fait état de 12 morts et de plus de 300 blessés.

L’organisation continentale a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple saoudiens, adressé ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

La Commission de l’UA rappelle que les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés conformément au droit international. Elle appelle à l’arrêt immédiat des attaques et à une désescalade urgente afin de préserver la paix et la sécurité régionales.

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