Gaza : le responsable de la sécurité intérieure du Hamas tué par une frappe israélienne

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Le responsable du Hamas pour la sécurité intérieure à Gaza a été tué mardi par une frappe israélienne près de la plus grande ville de ce territoire dévasté par la guerre, a indiqué une source sécuritaire palestinienne à l’AFP.

« La personne tuée est Naeem Abou Nahal, le directeur du service de sécurité intérieure à Gaza », a déclaré cette source, peu après que l’armée et les services du renseignement intérieur israéliens ont annoncé avoir « frappé un terroriste du Hamas de haut rang », sans préciser son identité.