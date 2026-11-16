Lancement d’ »AVENIR SENEGAL » : Dr El Hadji Magatte SECK à l’assaut de Thies

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Le landerneau politique sénégalais compte désormais un nouvel acteur de poids. Lors d’une cérémonie officielle réunissant militants, sympathisants et invités, Maguette Seck a porté sur les fonts baptismaux sa nouvelle formation politique baptisée AVENIR SENEGAL, sous la bannière : « Faire mieux pour bâtir ensemble notre avenir ».

Marquant d’emblée son ancrage et ses ambitions sur l’échiquier politique, le leader du nouveau mouvement n’a pas hésité à se positionner face aux figures établies, défiant notamment Biram Soulèye Diop. Pour Maguette Seck, l’heure est au dépassement des clivages stériles et des promesses non tenues pour apporter des réponses directes aux attentes des populations.

Le diagnostic de Maguette Seck : cinq urgences à traiter

Dans son discours de lancement, Maguette Seck a décrit un Sénégal à un « moment charnière de son histoire », partagé entre l’espoir d’un renouveau et les difficultés du quotidien. Selon le fondateur d’AVENIR SENEGAL, les citoyens expriment aujourd’hui cinq inquiétudes majeures face à l’immobilisme : Un fossé persistant entre les gouvernants et les gouvernés ; Un chômage et un sous-emploi massifs qui frappent la jeunesse, la cherté de la vie qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages ; des services publics jugés inégaux ; une transition environnementale et numérique mal maîtrisée.

Pour répondre à ce qu’il qualifie d’urgence sociale, le responsable politique rejette toute fatalité et prescrit une méthode de gouvernance fondée sur « la proximité, la transparence et la compétence ».

Affirmant que son parti ne naît « pas contre les autres, mais pour les citoyens », Maguette Seck entend redonner à l’engagement politique sa vocation de service désintéressé. L’action d’AVENIR SENEGAL s’articule ainsi autour de trois piliers fondamentaux : la justice et l’équité, le travail et l’intégrité, ainsi que la souveraineté citoyenne.

Sur le plan programmatique, la nouvelle formation décline sa feuille de route en sept axes prioritaires : Gouvernance éthique et proximité démocratique ; Économie productive, emploi et souveraineté alimentaire ; Éducation, formation et jeunesse ; Santé et protection sociale ; Cadre de vie, énergie et environnement Femmes, inclusion et cohésion sociale ; Transformation numérique et rayonnement du pays.

Concluant son adresse devant une assistance mobilisée, Maguette Seck a exhorté les Sénégalais de tous horizons — étudiants, travailleurs, entrepreneurs et retraités — à rejoindre la dynamique pour « poser une pierre » à l’édifice commun.

« L’avenir ne s’attend pas, il se prépare. L’espoir ne se commente pas, il se construit », a-t-il déclaré, posant ainsi les jalons d’une confrontation politique sur le terrain des idées et des réalisations concrètes.