8 décès après l’accident à Louga : Les précisions du Ministère des Transports terrestres…

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Le ministère des Transports Terrestres et Aériens a le regret de confirmer l’accident de la circulation routière, survenu le vendredi 23 octobre 2026, sur l’axe Ndande-Kébémer, dans la région de Louga, aux environs de 21h 00.

Circonstances

L’accident a impliqué deux véhicules : un camion-benne transportant du sable et un véhicule de transport en commun de 12 places en provenance de Dakar (baux maraichers en destination de St louis.

Selon les premières information données par la brigade de Gendarmerie de Ndande, le camion-benne aurait entrepris un dépassement en troisième position avant de se retrouver face au véhicule de transport en commun. Cette manœuvre aurait entraîné une collision frontale d’une rare violence.

Bilan humain

Le bilan provisoire fait état de 14 victimes, dont 08 décès et 06 blessés graves.

Les cinq (5) blessés graves ont été acheminés par la brigade des Sapeurs-pompiers à l’hôpital régional de Louga et une enquête est ouverte par la Gendarmerie.

Une délégation du ministère des Transports terrestres et aériens s’est rendue sur le terrain et à l’hôpital de Louga. La prise en charge des victimes est assurée.

Secours et mesures prises

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Transports terrestres et aériens, Monsieur Abdoul Ahad NDIAYE, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le ministre appelle les usagers à faire preuve de prudence et à veiller au respect strict des règles du code de la route.