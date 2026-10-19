Ousmane Sonko, le grand théâtre de l’affabulation

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Ousmane Sonko s’est imposé sur la scène politique sénégalaise non pas par la force d’un programme, mais par une maîtrise consommée de la manipulation des masses et de l’affabulation systématique. [En érigeant le mensonge d’État en stratégie de communication, il a réussi à transformer la frustration d’une jeunesse en un fonds de commerce politique. Sonko est un illusionniste qui s’est nourri des théories du complot et du populisme le plus brut pour gravir les échelons du pouvoir.

Le système Sonko repose sur une recette immuable : agiter des chiffres astronomiques pour frapper les esprits, sans jamais s’encombrer de la vérité factuelle. Le plus grand tour de force de ce manipulateur réside dans le fossé abyssal qui sépare le moralisateur de l’opposition et l’homme d’État. Après avoir théorisé le « Gatsa-Gatsa » (l’affrontement systématique) et poussé la rue à l’insurrection au nom d’une prétendue pureté révolutionnaire, le réveil est brutal pour ses soutiens. Une fois installé dans le confort du pouvoir, le discours de rupture s’est volatilisé. Les promesses de transparence absolue ont laissé place au culte du secret, et la traque des « corrompus » s’est muée en une chasse aux sorcières politique visant à faire taire toute voix dissidente.

L’affabulateur a fini par être rattrapé par sa propre mise en scène : à force d’avoir promis des lendemains qui chantent basés sur des chimères, l’exercice du pouvoir révèle aujourd’hui son impuissance et l’absence totale de solutions concrètes pour le pays. Le verbe était haut, mais la coquille reste désespérément vide.

L’heure de faire face à Ousmane Sonko a enfin sonné. Le temps des illusions, des promesses chimériques et de la manipulation des consciences est définitivement révolu. Aujourd’hui, le rideau est tombé et la réalité s’impose à chaque Sénégalais : le pays traverse une crise économique et sociale profonde, et le principal responsable de cette situation porte un nom. Ousmane Sonko est le comptable direct et indiscutable du désastre que vivent les Sénégalais au quotidien.

Pendant des années, l’homme s’est complu dans le rôle facile du censeur public, distribuant les bons et les mauvais points, promettant une rupture radicale et des lendemains qui chantent. Mais l’épreuve du pouvoir agit comme un révélateur impitoyable. Les slogans populistes ne se mangent pas, les théories du complot ne créent pas d’emplois, et l’arrogance verbale ne remplit pas le panier de la ménagère. Le constat est aujourd’hui sans appel : la paralysie de l’économie, la fuite des investisseurs et la dégradation du climat social sont le résultat direct de son impréparation et de son obsession pour la confrontation politique.

Il est temps de mettre Ousmane Sonko face à ses propres responsabilités. On ne peut pas gouverner un pays par le ressentiment, le règlement de comptes et la chasse aux sorcières permanente. Les Sénégalais, fatigués par la vie chère, le manque d’opportunités et l’instabilité ambiante, refusent d’être les otages d’un projet politique vide de solutions concrètes. Face à l’affabulation et à la gestion désastreuse, la résistance démocratique et républicaine doit se lever. Il ne s’agit plus de débattre de promesses, mais de juger des actes. Et le verdict de l’histoire, comme celui du peuple fatigué, s’annonce déjà sans concession. Il faut mettre fin aux manipulations d’un Messie autoproclamé au royaume du « Gatsa-Gatsa ».

Mouhamadou lamine Massaly

Président du parti UNR