Kiiraay-MAC/A : les négociations avancent, une décision attendue dimanche à Sendou

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Selon nos informations, le MAC/A, dirigé par l’ancien conseiller à la Présidence de la République Ansoumana Danfa, et Kiiraay, mouvement récemment créé à l’initiative du président Bassirou Diomaye Faye, se dirigent vers une fusion.

Cette perspective intervient à la suite de l’appel du chef de l’État à rassembler les Sénégalais épris de paix et de justice autour des enjeux de développement du pays.

Dans cette dynamique, des discussions ont été engagées entre les deux formations. La direction de Kiiraay, conduite par Aminata Touré, a notamment tenu plusieurs rencontres avec les responsables du MAC/A. D’autres échanges ont également eu lieu avec Fifi Diakhaté, directrice adjointe de cabinet, ainsi qu’avec Mor Sarr, ministre-conseiller personnel du président de la République.

De son côté, le Bureau politique du MAC/A, réuni mercredi dernier à son siège des Parcelles Assainies, avait donné mandat à son Comité directeur pour examiner les modalités d’un éventuel rapprochement avec Kiiraay.

Selon les informations recueillies par Exclusif.net, le Comité directeur s’est réuni ce mercredi 7 octobre afin d’examiner la possibilité d’une fusion du MAC/A avec Kiiraay.

Le processus devrait franchir une nouvelle étape ce dimanche. Le Comité directeur du MAC/A a, en effet, convoqué un conclave à Sendou, sous la présidence d’Ansoumana Danfa. Cette rencontre devrait permettre aux responsables du parti de se prononcer sur le projet de fusion et d’en définir les éventuelles modalités.

Si ce rapprochement se concrétise, il pourrait permettre à Kiiraay de renforcer son implantation dans le département de Dakar, notamment aux Parcelles Assainies, considérées comme l’un des principaux bastions politiques du MAC/A.