Gestion du forage de Namarel : Des habitants plaident pour son intégration à la SDER

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Des jeunes et des habitants du village de Namarel, situé dans la commune et l’arrondissement de Gamadji Sarré, souhaitent l’intégration de leur forage dans le dispositif de gestion de la Société de développement des eaux rurales (SDER), invoquant des préoccupations liées à la gouvernance et à la transparence dans la gestion actuelle de l’infrastructure hydraulique.

Dans une correspondance adressée au superviseur régional de la SDER de Saint-Louis, Oumar Amadou Ba, représentant des jeunes favorables à cette incorporation, fait état de « sérieuses difficultés » dans la gestion actuelle du forage. Selon lui, le comité chargé de l’administration de l’infrastructure est en place depuis 18 ans, une longévité qui suscite, d’après les signataires de la démarche, des interrogations sur la gouvernance, la transparence et le renouvellement des instances dirigeantes.

Pour remédier à cette situation, les jeunes et habitants favorables à l’incorporation estiment que le transfert de la gestion du forage à la SDER pourrait contribuer à instaurer une gestion « plus transparente, efficace et durable », dans l’intérêt de l’ensemble de la population.

Dans cette perspective, ils sollicitent l’intervention et l’accompagnement des autorités administratives et des responsables du secteur de l’hydraulique, notamment le sous-préfet de Gamadji Sarré, le préfet du département, le gouverneur de la région de Saint-Louis, ainsi que les directeurs généraux de l’Office des forages ruraux (OFOR) et de la SDER. Oumar Amadou Ba annonce également la préparation d’une pétition qui doit être déposée à la sous-préfecture ce lundi, afin de formaliser la demande et de permettre aux autorités compétentes de se prononcer sur la question.

Toutefois, cette initiative se heurte à l’opposition d’un groupe de huit personnes qui, selon le représentant des jeunes, cherchent à empêcher l’intégration du forage à la SDER.

Les initiateurs de la démarche précisent que leur revendication ne vise aucune personne en particulier. Ils disent vouloir trouver une solution durable aux difficultés de gestion de l’infrastructure et garantir un meilleur accès à l’eau potable à l’ensemble des habitants de Namarel.

Ils appellent ainsi les autorités compétentes à accompagner leur initiative afin que leur demande puisse aboutir dans l’intérêt général.