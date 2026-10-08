Les petites misères des partis et mouvements de « Diomaye Président » non fusionnés au Kiiraay : Le cri de coeur de l’IPD de Ibrahima Abou Nguéth

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bureau Politique du parti Initiative pour une Politique de Développement (IPD) s’est, récemment, réuni au Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) de Dakar. Cette rencontre a été l’occasion pour Ibrahima Abou Nguéth et Cie de passer en revue leur compagnonnage avec le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ainsi, ils ont rappelé les conditions de leur engagement au niveau de la Coalition « Diomaye Président » et, non sans formuler des recommandations fortes: »Le 11 mars 2024, nous avons signé la charte fondatrice de cette Coalition.

Notre engagement est renouvelé lorsque le Président a voulu reprendre les rênes de la Coalition en nommant Madame Aminata Touré comme Superviseure. Il convient de rappeler que l’IPD est un parti politique, régulièrement reconnu qui a un programme écrit, des projets établis et des actions

réalisées sur le terrain depuis 2013. Il a aussi participé à toutes les élections locales, législatives depuis lors et a présenté un candidat recalé aux élections présidentielles de 2024″, lit-on dans une résolution aux allures de plaidoyer.

Il poursuit: » C’est que l’IPD se donne les moyens de son ambition en participant aux conduite des affaires du Pays. Son engagement dans la Coalition repose sur une opportunité de pouvoir partager sa vision pour le développement du Sénégal. Nous avons une claire concience de pouvoir

accompagner cette mouvance de la jeunesse autour de PASTEF et alliés pour l’accomplissement de leur ambition de voir le Pays sortir du marasme économique et social, enfin pour ne pas décevoir les espoirs y attachés », a fait remarquer M.Nguéth et proches qui font part de leur ferme détermination par laquelle ils sont résolument engagés pour la vie et la vitalité de la Coalition « Diomaye

Président ».

Les misères des partis et mouvements de la Coalition « Diomaye Président » non fusionnés au Kiiraay

L’IPD de Ibrahima Abdou Nguéth, acteur majeur de cette coalition qui a porté le Président Diomaye au pouvoir, invite à reconsidérer les rapports qui le lient à la mouvance présidentielle. Ainsi, il déplore la léthargie de la structure: » Aujourd’hui, force est de constater qu’au soir de la création du parti KIIRAAY, sur les flancs de la coalition, celle-ci est en cessation d’activités et les instances qui la faisaient fonctionner ont disparu pour le compte de la massification du « nouveau venu de parti ». C’est un constat avéré qu’aucun acte officiel ne vient confirmer. Avec plus de 400 partis et organisations politiques qui ont fusionné, aujourd’hui, il resterait moins de 30 partis dans le Groupe WhatsApp qui étaient dédié à la coordination et échanges d’information entre alliés. Ce qui est plus cocasse est que ceux sont toujours les anciens administrateurs du Panel, déjà fusionnés qui continuent à gérer le groupe WhatsApp qui est fermé aux autres.

Dans ces conditions, le restant de partis, non fusionnés, est en léthargie mais non sans développer des initiatives et chercher les moyens de jouer, d’une manière ou une autre, leurs partitions. » Les responsables de l’IPD de faire une petite piqûre de rappel: »Il est important de rappeler que les partis non fusionnés sont en phase avec leurs principes et textes qui les régissent, croient pouvoir mieux

appuyer le President de la République vec leus Expériences, leurs moyens propres et posture. En fait, c’est dans diversité et la différence conjuguéses que l’on s’enrichit mutuellement. Au demeurant, il reste évident, dans la culture politique du Sénégal, seules les coalitions, qui ont tenu, ont pu apporter une ceraine stabilité au pouvoir et les possibilités de s’investir pour le Pays.

Donc si rien n’est fait, ça semble être la mort programmée de la coalition alors que les partis cherchent à être rassurés par le Président Diomaye Faye. » M.Nguéth de lancer une invite à l’endroit du Chef de l’État: » Nous, à l’IPD, pensons que le Président, fort de sa vision de faire du Sénégal, un pays stable et résilient susceptible de porter des réformes nécessaires pour le mettre leur les rampes du Développement, a besoin de cette diversité qu’apporte une coalition.Tel étant le cas, Monsieur le Président, le Bureau Politique a fait cette Résolution-plaidoyer pour vous sensibiliser sur cette situation de « ni vie-ni mort » de cadre d’actions commun.

Aussi, nous demandons de nous édifier de façon formelle que votre volonté d’avoir une coalition

forte est toujours de mise afin de nous permettre de continuer d’apporter notre contribution. Il ya urgence de recevoir les parits non fusionnés au regard de leur engagement initial et sincère à vos côtés pour le bien du Sénégal mais aussi de nommer de nouveaux superviseurs, même provisoires ou intérimaires, pour faire fonctionner cet embryon de coalition appelé à recevoir d’autres partis ayant les mêmes principes et objectifs. Aussi, il ya nécessité de leur donner les moyens politiques pour permettre à ces partis pour continuer à rassurer les populations, d’élargir la coalition, avec des

éléments de langage propres et appropriés , renforcer ses membres, afin qu’ils puissent apporter toute leur différence enrichissante avec Kiiraay », suggère l’IPD.