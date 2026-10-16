La Sonaged lance l’opération « Terrou JOJ »

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À quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 15 novembre, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) intensifie ses opérations de propreté urbaine.

Dans la nuit du 15 octobre, à la Place de l’Indépendance, la SONAGED a mobilisé un dispositif exceptionnel d’agents pour lancer l’opération « Terrou JOJ », avec l’ambition de contribuer à faire de Dakar une vitrine accueillante pour cet événement historique.

La préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 entre dans sa phase décisive. Ce rendez-vous sportif mondial, une première sur le continent africain, impose des exigences élevées en matière d’organisation, de logistique, de sécurité et de salubrité. Dans ce dispositif, la propreté des espaces publics constitue un enjeu majeur, tant pour l’accueil des délégations. C’est dans cette perspective que la SONAGED a lancé, jeudi 15 octobre, à partir de 23 h 30, l’opération «Terrou JOJ» à la Place de l’Indépendance.

Pour cette opération, un dispositif de grande ampleur a été mobilisé. Au total, 1 000 agents de propreté seront déployés, avec l’appui d’une flotte d’équipements comprenant notamment des camions, des pelles, des polybennes, des bennes à ordures, des tricycles, des grues élévatrices et des balayeuses mécaniques. «Cette mobilisation traduit la volonté de renforcer les capacités opérationnelles de la société afin de répondre aux besoins spécifiques liés à l’organisation des JOJ», souligne le Directeur général de la Sonaged, Babacar Abba Mbaye, venu procéder au lancement officiel.

À la tête de la SONAGED depuis le 2 octobre 2026, Babacar Abba Mbaye entend inscrire son action dans une dynamique opérationnelle. Le nouveau directeur général s’est engagé dans le suivi des activités de terrain, multipliant les visites et les déplacements pour apprécier directement l’état d’avancement des opérations.

L’engagement du nouveau Directeur général témoigne de la volonté de la SONAGED de garantir le succès de cette opération d’envergure. En se rendant directement sur les sites d’intervention, Babacar Abba Mbaye assure un suivi rigoureux de l’exécution des tâches et veille au maintien de la motivation des équipes face au défi de la salubrité publique pour les JOJ Dakar 2026.