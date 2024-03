Partager Facebook

COMMUNIQUE N° 009-0324

ADHA APPELLE A UNE CAMPAGNE ELECTORALE APAISEE

Faisant suite au décret n°2024-690 fixant la date de l’élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024, au décret n°2024-691 portant convocation du corps électoral et au décret n°2024-704 fixant la période de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars entre le samedi 09 mars à zéro heure et le vendredi 22 mars 2024 à minuit, les Sénégalais sont appelés à élire leur Président au soir du 25 mars 2024.

À cet effet, l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) se réjouit de cette issue heureuse conduisant inéluctablement vers l’organisation des élections avant la date d’expiration du mandat du Président de la République, telle que prévue par la constitution et rappelée par le Conseil constitutionnel à travers ses décisions n°1/C/2024 et n°6/E/2024.

ADHA tient par ailleurs à rendre un vibrant hommage au Conseil Constitutionnel qui a joué un grand rôle dans la stabilisation des institutions et la continuité de l’État.

Ainsi, ADHA appelle tous les acteurs à agir avec responsabilité, tolérance et le respect des divergences d’opinions dans le cadre de la campagne électorale.

L’ADHA invite enfin les candidats désireux d’attaquer le décret du Président de la République devant la Cour suprême, à abandonner cette action, pour d’abord éviter une cascade de recours et ensuite, pour rappeler que toute action tendant à censurer ce décret sera vaine, en ce sens que le Conseil Constitutionnel a déjà rappelé qu’il lui appartenait d’examiner les recours contre les actes administratifs relatifs aux élections, dans le cadre de l’exercice de sa plénitude de juridiction concernant la matière électorale. Alors que ce même conseil a déjà entériné ce décret par l’acceptation du décret n°2024-690.

Pour finir, l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié appelle tous les acteurs à jouer véritablement leur rôle de contribution à la paix sociale et au bon déroulement du processus électoral, allant des inscriptions sur les listes électorales à la proclamation des résultats.

Fait à Dakar, le 10 Mars 2024

Le Bureau exécutif de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)